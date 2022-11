Chimie: Brenntag en discussions pour l'acquisition d'Univar Solutions

(AOF) - Le groupe allemand Brenntag, spécialiste de la distribution des produits chimiques, confirme qu'il est en discussions préliminaires pour l'acquisition potentielle de son concurrent américain Univar Solutions Inc. Le communiqué précise que les discussions sont en cours et qu'il est actuellement impossible de prévoir si la transaction se concrétisera. Vendredi à la clôture, la cible affichait une capitalisation d'un peu plus de 5 milliards de dollars.

Une seconde partie d'année à risques

Les acteurs de la chimie devraient être confrontés à un effet de ciseaux. D'abord ils doivent faire face à une explosion des coûts : les experts estiment qu'en 2022 les prix du gaz naturel devraient augmenter de 470% et les prix de l'électricité d'environ 300% suite à la guerre en Ukraine. A cela s'ajoute un prix du pétrole également en hausse. D'autre part, leur capacité à accroître les prix devrait être pénalisée par un contexte économique moins dynamique, lié notamment aux difficultés sur le marché chinois, plombé par une vague de confinements. Le leader mondial, BASF, anticipe un recul compris entre 6% et 14% de ses bénéfices en 2022.