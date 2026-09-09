Chime bondit de 11 % : l'accord avec Stride met la fintech sur la voie de l'obtention d'un agrément bancaire

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par Manya Saini

Les actions de Chime CHYM.O ont bondi de 11 % avant l'ouverture de la Bourse mercredi, après que la société de fintech a accepté d’acquérir Stride pour 590 millions de dollars , obtenant ainsi une licence bancaire qui lui permettra de développer son activité de crédit.

Au cours des dernières années, Chime s’est imposée comme un concurrent de taille face aux géants bancaires traditionnels, grignotant leurs parts de marché grâce à des services financiers à bas coût accessibles via une application.

L’acquisition de Stride permettrait à Chime d’aller encore plus loin dans cette démarche, en lui conférant une licence bancaire et un contrôle accru sur ses opérations, alors qu’elle se développe dans des produits et services longtemps dominés par les prêteurs traditionnels.

“L’acquisition d’une banque existante offre à Chime une voie plus rapide et plus éprouvée pour obtenir une charte nationale”, ont écrit les analystes de J.P. Morgan dans une note. Stride est une banque titulaire d’une charte nationale qui est le partenaire bancaire de Chime depuis plus de sept ans.

Les analystes de Wall Street ont salué cette opération, Piper Sandler estimant qu’elle améliorerait la rentabilité unitaire de Chime tout en lui conférant un plus grand contrôle sur le développement de ses produits. La société a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre et l’ensemble de l’année.

“Nous considérons qu’il s’agit d’une initiative très judicieuse qui renforce encore davantage la “pile” technologique de Chime et génère, à terme, des synergies significatives en termes de croissance et de coûts”, ont écrit les analystes d’Evercore ISI dans une note.

“Devenir une banque à part entière devrait permettre à Chime de capter une part plus importante du portefeuille de ses clients, d’augmenter sa base de déposants directs et de consolider le fossé protecteur autour de sa plateforme, ce dernier point étant crucial alors que la prolifération de l’IA réduit les barrières à la création et à la distribution de produits.”

L’action Chime a bondi d’environ 28,4 % depuis le début de l’année jusqu’à la clôture de mardi, ce qui lui confère une capitalisation boursière d’environ 12,23 milliards de dollars.

La société prévoit que cette opération générera plus de 100 millions de dollars de synergies nettes, grâce à la baisse des commissions versées aux banques partenaires, à l’élargissement de la gamme de produits de crédit et à une baisse significative du coût de financement.

“Cette acquisition favorisera une innovation plus rapide en matière de produits, renforcera la confiance des membres, apportera un avantage structurel en termes de coûts et permettra un meilleur contrôle”, ont écrit les analystes de Wolfe Research dans une note.