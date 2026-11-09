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Children's Place s'effondre après avoir déposé le bilan et cherché à se vendre
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 13:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** Les actions du distributeur de vêtements Children's Place PLCE.O ont chuté de 31,7 % à 0,22 dollar avant l'ouverture du marché

** La société a déposé une demande de mise en redressement judiciaire au titre du chapitre 11 auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du New Jersey

** PLCE poursuit la procédure de cession mais entend maintenir son activité normale pendant toute la durée de celle-ci

** Les magasins et les sites de vente en ligne resteront ouverts et continueront à servir les clients, sous réserve de l'accord du tribunal - PLCE

** La société prévoit également de mettre en place une nouvelle ligne de crédit à terme avec ses prêteurs actuels

** Depuis la dernière clôture, l'action a perdu 91,9 % depuis le début de l'année

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