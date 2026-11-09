Children's Place s'effondre après avoir déposé le bilan et cherché à se vendre

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(Actualités)

9 novembre - ** L'action du distributeur de vêtements pour enfants Children's Place PLCE.O s'effondre de 30 % à 22 cents

** La société a déposé le bilan après avoir subi des pertes croissantes et une baisse de ses ventes, tandis que la société mère des marques de vêtements pour enfants Children's Place et Gymboree cherche un repreneur et entame la liquidation de ses stocks

** Au 1er août, Children's Place affichait un actif de 742,3 millions de dollars et un passif de 881,3 millions de dollars

** Les magasins et les sites de vente en ligne resteront ouverts et continueront à servir les clients, sous réserve de l'accord du tribunal - PLCE

** La société prévoit également de mettre en place une nouvelle ligne de crédit à terme avec ses prêteurs actuels

** “La faillite pourrait contribuer à préserver la marque sous une nouvelle direction, mais à moins qu’elle ne parvienne à retrouver sa pertinence auprès des consommateurs, un nouveau propriétaire sera confronté à bon nombre des mêmes défis,” déclare Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 91,9 % depuis le début de l'année