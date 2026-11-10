Chikungunya: Valneva confirme les bons résultats sur la protection apportée par son vaccin

( AFP / JUSTIN TALLIS )

La protection contre le chikungunya apportée par le vaccin Ixchiq de Valneva persiste cinq ans après l'injection d'une seule dose, a annoncé mardi le laboratoire franco-autrichien.

"94% des 221 adultes en bonne santé participant encore à l'essai ont conservé des titres d'anticorps neutralisants largement supérieurs au seuil de séropositivité cinq ans après une injection unique du vaccin", selon le groupe pharmaceutique.

Le vaccin Ixchiq, dont Valneva avait déjà rapporté l'an dernier une persistance des anticorps quatre ans après une dose unique, est l'un des seuls disponibles contre le chikungunya, une maladie virale transmise d'un humain à l'autre par le moustique tigre et provoquant des fièvres et douleurs articulaires.

"Pour des maladies comme le chikungunya, dont les flambées épidémiques sont difficiles à prévoir, une persistance durable de l'immunité après l'administration d'une dose unique constitue un avantage majeur en matière de santé publique", a déclaré Hanneke Schuitemaker, directrice scientifique de Valneva, citée dans un communiqué.

Son vaccin anti-chikungunya s'est heurté à des difficultés en 2025.

Aux Etats-Unis, sa licence a été suspendue l'an dernier après quatre nouveaux cas d'effets indésirables graves, sur fond d'inflexion vaccino-sceptique de la politique sanitaire de l'administration Trump.

En France, son déploiement avait été auparavant perturbé en Outre-mer à cause de plusieurs signalements d'effets graves, tous chez des personnes âgées, dont au moins un décès dans le département français de la Réunion, frappé début 2025 par une épidémie majeure de chikungunya.

Pour les plus de 65 ans, le vaccin avait été suspendu par la France, puis par l'Union européenne.

L'UE a autorisé à nouveau le vaccin en juillet 2025, jugeant que ces effets secondaires ne remettaient pas en cause son intérêt contre une maladie particulièrement à risque chez les plus âgés. Mais la France continue de recommander de ne pas utiliser ce vaccin chez les seniors.

Ixchiq est aussi contre-indiqué chez les personnes au système immunitaire affaibli par une maladie ou un traitement médical, rappelle l'ANSM après un nouveau cas de mésusage chez un patient immunodéprimé.