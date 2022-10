Chiffre d'affaires trimestriel en croissance organique de 6,4% pour Korian

(AOF) - Le groupe de maisons de retraite Korian (-2,87% à 10,16 euros) a dévoilé jeudi 27 octobre son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022. Celui-ci est en croissance organique de 6,4% à 1,13 milliard d'euros par rapport à la même période l'an passé. Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires atteint 3,35 milliards, contre 3,18 milliards pour la même période en 2021.

Le segment des soins de longue durée enregistre une croissance de 3,8% au cours du trimestre, impactée par les cessions et fermetures de certains établissements, notamment en France.

Les activités de santé progressent de 6,6% au cours du trimestre, dont 5,8% de croissance organique, reflétant des niveaux d'activité normalisés depuis le début de l'année et le développement dynamique de l'activité ambulatoire.

L'activité Domiciles progresse de 7,4%, avec 9,5% de croissance organique, dû au niveau élevé de livraison de lits de Community care et au ramp-up des établissements livrés récemment. Plus de 800 nouveaux lits ont été livrés dans le réseau d'établissements de colocation et Korian continue de développer les services de soins à domicile. Petits-fils, le premier réseau en France, a vu le nombre de ses clients augmenter de 24%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen de l’accueil, soins et aide à domicile pour les personnes âgées et fragiles, avec plus de 1 000 établissements dans 7 pays européens, créé en 20033 ;

- Chiffre d'affaires de 4,3 Mds€ réalisé par 3 métiers : les soins de longue durée pour 65 %, la santé pour 24 % et les cliniques de soins de suite et l’aide à domicile ;

- Revenus tirés de la France pour 49 % (numéro 1), de l’Allemagne pour 27 % (numéro 1, ), d'Italie pour 11 % (numéro 1) et de la Belgique pour 14 % (numéro 1) ;

- Modèle d'affaires multi-local et partenariat, avec une offre de soins diversifiée dans 600 bassins de vie en Europe et, parallèlement, la volonté d’être promoteur-gestionnaire immobilier (Propco), le taux de détention d’immobilier, d’une valeur de 3,2 Mds€ étant en hausse constante :

- Capital contrôlé par les mutuelles (Prédica avec 24,43 %, Malakoff Humanis avec 7,62 %, PSP avec 6.48 %, Jean-Pierre Duprieu présidant le conseil d'administration de 12 membres et Sophie Boissard étant directrice générale ;

- Bilan sain avec levier de la dette à 3,4, ratio LTV à 55 % et 1,4 Md€ de liquidités à fin juin 2022.

Enjeux

- Stratégie 2024 : croissance annuelle de 10 % du chiffre d’affaires hors acquisitions / montée en puissance de l’activité santé (objectif de 30 % des revenus) / ouverture de 3 000 lits par an / d’ici 2023, montée de la valeur du patrimoine immobilier à 4 Mds€ ;

- Stratégie d'innovation portée par l'agence digitale interne « Korian Solutions » : industrialisation des bâtiments avec le système BIM au service des résidents : équipements multifonctions, robotiques ou virtuels conçus par des start-up, partenariats avec universités ou CEA, laboratoire d'innovation... ;

- Stratégie environnementale 2019-2023 : réduction de 40 % des émissions de CO2 d’ici 2030 (vs 2018), réduction de 5 % des déchets d’ici 2023, lancements d’emprunts intégrant les critères ESG ;

- Barrières à l’entrée - investissements immobiliers, coûts salariaux et contraintes réglementaires.

Défis

- Défiance des investisseurs à l’égard des traitements réservés aux résidents ;

- Volonté de devenir une entreprise à mission en 2023, fidélisation des salariés par le 1 er plan d’actionnariat salarié européen et la hausse des salaires, déploiement de la certification ISO 2001 pour la moitié des établissements européens à fin 2022 ;

- Livraison de 14 190 lits neufs d’ici 2026, soit un pipeline de 103.571 lits ;

- Après une hausse de 5,3 % des revenus et une stabilité de la marge opérationnelle au 1 er semestre, objectif 2022 relevé : 6 % de croissance des revenus stabilité de la marge opérationnelle.

