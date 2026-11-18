S1 : sur la trajectoire vers l’objectif annuel
Performance semestrielle portée par la hausse des cadences aéronautiques
T2 : un trimestre solide dans un contexte opérationnel temporairement contraint
22ème trimestre consécutif de croissance du chiffre d’affaires
Dynamique sous-jacente toujours aussi soutenue
Résolution en cours, rattrapage attendu sur la 2ème moitié de l’exercice
Dynamique de marché intacte
Bonne résistance du trafic aérien
Des carnets de commandes toujours plus hauts, soutenus par une très forte demande dépassant les capacités de production
Confiance dans l’atteinte des objectifs commerciaux à l’horizon 2028
Cible désormais sécurisée à 67%
Fort soutien attendu des développements commerciaux en cours de finalisation
Carnet de commandes à un niveau record de 5,1 Md€
Confirmation des objectifs financiers
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