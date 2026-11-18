S1 : sur la trajectoire vers l’objectif annuel

Performance semestrielle portée par la hausse des cadences aéronautiques



T2 : un trimestre solide dans un contexte opérationnel temporairement contraint

22ème trimestre consécutif de croissance du chiffre d’affaires

Dynamique sous-jacente toujours aussi soutenue

Résolution en cours, rattrapage attendu sur la 2ème moitié de l’exercice



Dynamique de marché intacte

Bonne résistance du trafic aérien

Des carnets de commandes toujours plus hauts, soutenus par une très forte demande dépassant les capacités de production



Confiance dans l’atteinte des objectifs commerciaux à l’horizon 2028

Cible désormais sécurisée à 67%

Fort soutien attendu des développements commerciaux en cours de finalisation

Carnet de commandes à un niveau record de 5,1 Md€



Confirmation des objectifs financiers