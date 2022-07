Chiffre d'affaires en recul au premier trimestre 2022/23 pour le groupe LDLC

(AOF) - Le groupe LDLC, distributeur spécialisé dans le matériel informatique et les produits high-tech, a publié un chiffre d'affaires consolidé de 126,3 millions d'euros au premier trimestre 2022/2023, en repli de 22,8% par rapport à la même période l’an passé. Toutefois, par rapport au trimestre comparable pré-Covid (premier trimestre 2019-2020, à périmètre comparable, hors Top Achat), le niveau d'activité trimestrielle est en croissance de 10%.

Le groupe explique cette baisse par rapport au premier trimestre de l'exercice passé en raison des tensions inflationnistes qui ont amené les clients à adopter des comportements d'achat plus prudents, les conduisant à reporter ou à réduire leurs dépenses.

Ainsi, dans la continuité du trimestre précédent, les activités BtoC ont été les plus impactées par la normalisation des dépenses high-tech avec un chiffre d'affaires à 81,4 millions d'euros, en recul de 29,3% par rapport à la même période l'an passé. Les revenus des boutiques enregistrent une baisse limitée à -12,8% pour atteindre 23,7 millions d'euros, preuve de la pertinence du modèle multi-canal du groupe. Au premier trimestre 2019-2020, les activités BtoC représentaient 65,3 millions d'euros (hors Top Achat qui n'était pas encore intégré).

Si l'environnement économique se stabilise de façon durable, le groupe s'attend au second semestre à retrouver une dynamique de croissance, les comparatifs retrouvant des bases normalisées.

D'ici là, le groupe entend accroître la notoriété de sa marque LDLC, élargir son réseau de boutiques mais aussi renforcer ses capacités logistiques avec son nouveau centre de St Quentin-Fallavier. Celui-ci sera mis progressivement en service d'ici à la fin de l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.