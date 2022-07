Chiffre d'affaires en baisse de 13% pour Eurobio Scientific au premier semestre 2022

(AOF) - Dans un marché du diagnostic Covid qui entame son ralentissement en 2022, Eurobio Scientific voit son chiffre d'affaires global chuter de 95,7 à 83,6 millions d'euros. La pandémie se calmant toutes proportions gardées, la société enregistre un repli de 26% de son chiffre d'affaires lié aux diagnostics du Covid entre le premier semestre 2021 (54,8 millions d'euros) et le premier semestre 2022 (40,6 millions d'euros). En revanche, ses activités non liées au Covid (VIH, biologie connectée, etc.) progressent et passent de 40,9 à 43 millions d'euros, soit une hausse de 5,1%.

La progression de l'activité Hors Covid reflète également un bon taux de renouvellement de marchés publics, tel que celui conclu récemment avec l'AP-HP pour une durée de 4 années dans le domaine de la transplantation. Sur toute sa durée, ce marché représente un chiffre d'affaire global d'environ 24 millions d'euros.

Les ventes des filiales internationales se sont élevées à 9,4 millions d'euros au premier semestre, à comparer à 8,2 millions d'euros en 2021. Les synergies avec les filiales étrangères (TECOmedical et Pathway Diagnostic) continuent de produire leurs effets positifs. Ceux-ci sont désormais complétés par l'intégration récente de Biomedical Diagnostics NV, qui vient renforcer la présence du groupe en zone Benelux.

Eurobio Scientific publiera ses résultats semestriels 2022 le 11 octobre avant Bourse.

