Chicago déclare que la FAA américaine ne devrait pas réduire le nombre de vols quotidiens à moins de 2 800

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chicago a demandé jeudi à l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) de ne pas réduire le nombre de vols quotidiens à l'aéroport international O'Hare de la ville à moins de 2 800 par jour, estimant qu'une telle mesure serait injustifiée et entraînerait une perturbation importante du système national de l'espace aérien (National Airspace System).

Le 27 février, la FAA a proposé une limite de 2 800 vols quotidiens pour les vols d'été, ce qui représente une baisse par rapport aux 3 080 vols quotidiens annoncés pour l'été, mais une hausse par rapport aux 2 680 vols quotidiens de l'été dernier.

Reuters a rapporté le 5 mars que la FAA avait indiqué aux compagnies aériennes qu'elle souhaitait limiter les vols à environ 2 500 par jour, mais que ce chiffre restait à l'étude.