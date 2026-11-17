Pour son premier rapport trimestriel sans son fondateur, parti après la révélation de liaisons extraconjugales suscitant des questions sur ses liens avec Pékin, Nvidia prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux attentes des analystes. Reste à savoir qui succédera durablement à Huang, alors que le conseil a créé un comité dédié à la sécurité nationale et que la nouvelle génération de puces Vera Rubin fait ses premiers pas. Le titre Nvidia progresse de près de % dans les échanges prolongés.

Nvidia a prévu mardi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, un signal rassurant pour les investisseurs après la démission de Jensen Huang, qui a plongé le fabricant de puces dans la crise. C'est le premier rapport du groupe depuis son départ.

Le groupe table sur un chiffre d'affaires de 130 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, à 3% près, contre une estimation moyenne des analystes de 125,25 milliards de dollars, selon LSEG. Nvidia précise ne pas avoir intégré de ventes de puces pour centres de données en Chine.

Sans Huang, les investisseurs cherchent des indices sur l'avenir de Nvidia : les milliards investis dans des fournisseurs de cloud, des fournisseurs et des start-ups d'IA, et le nom de celui ou celle qui dirigera à terme le fabricant de puces le plus valorisé au monde.

Le principal artisan du boom de l'IA a démissionné jeudi après la révélation de liaisons extraconjugales, dont une avec la femme d'affaires chinoise Alice Huang et deux employées de Nvidia. Les services de renseignement américains cherchent à établir l'étendue des liens de cette dernière avec Pékin, selon deux sources.

Le départ de Huang met fin à trois décennies de contrôle exercé par le fondateur sur la feuille de route des puces, les contrats clients et les relations avec Washington. Pour les analystes, le risque d'exécution pèse désormais plus que la demande à court terme en IA.

La directrice financière Colette Kress assure l'intérim, le temps que le conseil étudie des candidats internes et externes. Une campagne "Stand With Jensen" complique la recherche, même si le conseil n'envisage pas son retour, selon trois sources. Huang a dit mardi qu'il serait "honoré" de revenir si le conseil le jugeait préférable.

Plus tôt dans la journée, le conseil de Nvidia a créé un comité dédié à la sécurité nationale et aux contrôles à l'exportation. Washington a par ailleurs durci les règles de licence pour les livraisons de puces vers l'Asie du Sud-Est, et des élus s'apprêtent à interroger Huang, qui plaidait pour davantage d'exportations vers la Chine.

Les investisseurs restaient déjà inquiets après la victoire démocrate aux élections de mi-mandat, car ils redoutent un ralentissement de l'expansion des centres de données. Les résultats de mardi donnent un premier aperçu de Vera Rubin, la nouvelle génération de processeurs IA qui succède à Grace Blackwell.