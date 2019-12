CHEVRON va enregistrer entre 10 et 11 milliards de dollars de dépréciation d'actifs

(AOF) - Le groupe pétrolier Chevron a annoncé une dépréciation d'actifs de 10 à 11 milliards de dollars sans impact sur la trésorerie en raison de perspectives plus défavorables pour les cours des hydrocarbures. Elle concerne ses actifs dans le gaz de schiste dans les Appalaches pour plus de la moitié du montant et sera enregistrée au quatrième trimestre. Il envisage par ailleurs la cession de certains projets dans le gaz naturel, dont ses actifs dans les Appalaches et Kitimat LNG.