Chevron va doubler le nombre de ses plateformes pétrolières au Venezuela dans le cadre de son plan de croissance

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Chevron CVX.N va doubler le nombre de ses plateformes pétrolières au Venezuela dans le cadre de son plan quinquennal visant à accroître la production dans ce pays, a déclaré mardi la directrice financière Eimear Bonner lors d'une conférence organisée par Barclays.

La société a également obtenu le droit de recourir à l'arbitrage international dans le cadre des nouvelles clauses contractuelles conclues avec le gouvernement vénézuélien et signées la semaine dernière, a ajouté Mme Bonner.