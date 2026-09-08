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Chevron va doubler le nombre de ses plateformes pétrolières au Venezuela dans le cadre de son plan de croissance
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 19:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron CVX.N va doubler le nombre de ses plateformes pétrolières au Venezuela dans le cadre de son plan quinquennal visant à accroître la production dans ce pays, a déclaré mardi la directrice financière Eimear Bonner lors d'une conférence organisée par Barclays.

La société a également obtenu le droit de recourir à l'arbitrage international dans le cadre des nouvelles clauses contractuelles conclues avec le gouvernement vénézuélien et signées la semaine dernière, a ajouté Mme Bonner.

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1 commentaire

  • 19:58

    Une présidente par intérim, une présidente non élue. ...

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