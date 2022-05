Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Chevron:une nouvelle administratrice indépendante principale information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 16:14

(CercleFinance.com) - Chevron a annoncé que les administrateurs indépendants du conseil d'administration de Chevron ont choisi le Dr Wanda M. Austin comme administrateur indépendant principal.



Le Dr Austin succède au Dr Ronald D. Sugar à ce poste. Austin siège au conseil d'administration de Chevron depuis décembre 2016.



M. Austin continuera d'être président du comité de nomination et de gouvernance du conseil d'administration et membre du comité de rémunération de la direction. M. Sugar continuera de siéger au comité de nomination et de gouvernance du conseil d'administration et au comité de rémunération de la direction.

' Wanda a été choisie par les administrateurs indépendants du conseil d'administration en raison de son leadership et de ses contributions dans divers rôles, notamment en tant qu'ancienne présidente de notre comité des politiques publiques et de la durabilité ' a déclaré Mike Wirth, Directeur Général du groupe.