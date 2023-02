Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chevron: un contrat de décarbonation pour Sembcorp Marine information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 16:37









(CercleFinance.com) - Chevron a annoncé lundi avoir confié à Sembcorp Marine un contrat visant à réduire l'empreinte carbone de sa flotte de navires transportant du gaz naturel liquéfié (GNL).



Aux termes de l'accord conclu avec Sembcorp, Chevron a prévu installer au sein de ses bateaux de nouvelles technologies telles que des systèmes de reliquéfaction, de lubrification de la coque ou de compression des gaz.



'Ensemble, ces modifications devraient permettre de réduire l'évaporation des cargaisons, de diminuer la consommation de carburant et d'augmenter les volumes de marchandises livrées', explique Chevron dans un communiqué.



Ce contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements, d'installation du matériel et de construction, dont les termes n'ont pas été dévoilés, devrait être achevé d'ici à la mi-2025.



La géant pétrolier américain explique que l'accord va l'aider à atteindre l'objectif fixé par l'Organisation maritime internationale (OMI), à savoir réduire les émissions de CO2 dans le transport maritime d'au moins 50% en 2050 par rapport à 2008.





