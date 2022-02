Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chevron: un accord pour le rachat de Renewable Energy Group information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 14:18









(CercleFinance.com) - Chevron a annoncé lundi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de Renewable Energy Group (REG) dans le cadre d'une transaction au comptant évaluée à 3,15 milliards de dollars.



Le groupe pétrolier explique que l'opération va lui permettre d'associer ses importantes capacités en matière de production et de distribution avec les activités en pleine croissance de REG dans les carburants renouvelables et les matières premières recyclées.



Chevron a prévu de proposer 61,5 dollars par titre pour chaque titre REG, dont le cours de Bourse a clôturé à 43,8 dollars vendredi sur le Nasdaq.



La transaction, dont la finalisation est attendue dans le courant du second semestre, doit notamment l'aider à atteindre son objectif d'atteindre une production de quelque 100.000 barils/jour de carburants durables à horizon 2030.



Chevron précise que l'acquisition sera relutive au niveau de ses résultats dès la première année du rapprochement.





