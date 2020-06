CHEVRON souhaite céder ses parts dans North West Shelf Venture

(AOF) - Selon une source de presse, la compagnie pétrolière Chevron, souhaiterait mettre en vente sa participation de 16,6% dans le plus grand projet de gaz naturel liquéfié d'Australie, North West Shelf Venture. L'entreprise américaine a déclaré ce jeudi qu'elle a pris cette décision après '' un certain nombre de démarches non sollicitées '' de la part d'acheteurs potentiels. Les spécialistes ont valorisé cette participation à 5 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS