Chevron signe un accord d'approvisionnement en électricité avec Microsoft pour un centre de données au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron CVX.N a annoncé lundi avoir signé un contrat de 20 ans avec Microsoft MSFT.O pour fournir de l'électricité produite à partir de gaz naturel à un futur centre de données situé dans l'ouest du Texas.

Les entreprises technologiques, dont Microsoft, se précipitent pour s'assurer un approvisionnement en électricité pour leurs centres de données en pleine expansion, destinés à alimenter des services d'IA tels que ChatGPT et Copilot.

La centrale électrique, baptisée "projet Kilby", devrait produire ses premiers kilowatts d’ici 2028 et atteindre progressivement une puissance de 2,67 gigawatts.

Chevron prévoit d’annoncer une décision finale d’investissement concernant le projet Kilby d’ici la fin de l’année.