Chevron s'apprête à obtenir le feu vert pour l'extension du champ gazier Leviathan, mais le permis d'exportation égyptien fait défaut

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec la déclaration de Chevron, le commentaire du porte-parole de Chevron sur l'attente d'un permis d'exportation israélien, les commentaires de vendredi du ministre israélien de l'énergie)

Chevron CVX.N est proche d'une décision finale d'investissement pour l'expansion de la capacité du champ gazier Leviathan au large de la côte méditerranéenne d'Israël, mais attend toujours un permis israélien pour exporter le gaz vers l'Égypte dans le cadre d'un accord de 35 milliards de dollars, a-t-il déclaré mercredi.

Chevron et ses partenaires dans le champ, NewMed NWMDp.TA et Ratio, ont signé en août le plus grand accord d'exportation de l'histoire d'Israël, d'une valeur pouvant atteindre 35 milliards de dollars, pour fournir du gaz à l'Égypte principalement par le biais de nouveaux gazoducs.

Mais le ministre israélien de l'énergie, Eli Cohen, a refusé d'approuver l'accord d'exportation de gaz vers l'Égypte tant qu'un "prix équitable" pour le gaz de Leviathan destiné au marché israélien n'aura pas été convenu.

"Nous confirmons que nous approchons d'une décision finale d'investissement pour l'expansion potentielle de la capacité du réservoir de Leviathan", a déclaré Chevron dans un communiqué envoyé par courriel.

"Nous continuerons à travailler avec toutes les parties prenantes pour créer les conditions qui encourageront les investissements nécessaires pour garantir qu'Israël et la région disposent d'une énergie abordable", a-t-il déclaré.

LES ÉTATS-UNIS FONT PRESSION SUR ISRAËL AU SUJET DU PERMIS D'EXPORTATION

Le bureau d'Eli Cohen a déclaré vendredi que le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, avait annulé sa visite prévue en Israël à cause de cette question.

"L'administration américaine a exercé des pressions considérables sur les responsables israéliens - y compris sur le ministre Eli Cohen et le Premier ministre - afin d'approuver l'accord d'exportation de gaz avec l'Égypte, d'une valeur de 35 milliards de dollars", a déclaré le ministère d'Eli Cohen.

"Les négociations n'étant pas encore terminées, le ministre Cohen a refusé d'approuver l'exportation tant que la question n'était pas résolue.

L'ACCORD D'EXPORTATION ATTÉNUERAIT LA CRISE ÉNERGÉTIQUE EN ÉGYPTE

L'accord d'exportation permettrait d'atténuer la crise énergétique en Égypte, qui a dépensé des milliards de dollars pour importer du gaz naturel liquéfié depuis que ses propres réserves ne suffisent plus à répondre à la demande.

Dans le cadre de l'expansion, Leviathan, qui dispose de réserves de quelque 600 milliards de mètres cubes, vendra environ 130 milliards de mètres cubes de gaz à l'Égypte jusqu'en 2040, ou jusqu'à ce que toutes les quantités prévues par le contrat soient atteintes.

L'expansion de Leviathan, qui coûterait environ 2,4 milliards de dollars, devrait permettre la production et l'approvisionnement d'Israël et de ses voisins jusqu'en 2064, a déclaré NewMed en août.

Chevron détient 40 % de Leviathan et est l'opérateur du champ. NewMed, cotée à Tel Aviv, détient environ 45 % du projet et Ratio 15 %.S.