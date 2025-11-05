 Aller au contenu principal
Chevron s'apprête à donner le feu vert définitif à l'extension du champ gazier israélien Leviathan
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le plan d'expansion)

Chevron CVX.N est proche d'une décision finale d'investissement pour une expansion potentielle de la capacité du champ de gaz Leviathan au large de la côte méditerranéenne d'Israël, a-t-il déclaré mercredi.

En août, les partenaires du champ de gaz naturel Leviathan ont signé le plus grand accord d'exportation de l'histoire d'Israël, d'une valeur allant jusqu'à 35 milliards de dollars, pour fournir du gaz à l'Égypte, principalement par le biais de nouveaux gazoducs, a déclaré NewMed, le partenaire de Chevron dans le champ.

Cet accord permettrait d'atténuer la crise énergétique en Égypte, qui a dépensé des milliards de dollars pour importer du gaz naturel liquéfié depuis que ses propres réserves ne suffisent plus à répondre à la demande.

Dans le cadre de l'expansion, Leviathan, qui possède des réserves de quelque 600 milliards de mètres cubes, vendra environ 130 milliards de mètres cubes de gaz à l'Égypte jusqu'en 2040, ou jusqu'à ce que toutes les quantités prévues par le contrat soient atteintes.

L'expansion de Leviathan, qui coûterait environ 2,4 milliards de dollars, devrait permettre la production et l'approvisionnement d'Israël et de ses voisins jusqu'en 2064, selon NewMed.

Chevron détient 40 % de Leviathan et est l'opérateur du champ. NewMed NWMDp.TA , société cotée à Tel Aviv, détient environ 45 % du projet et Ratio 15 %.

