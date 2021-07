Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chevron : retour aux bénéfices au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 13:37









(CercleFinance.com) - Chevron fait part d'une bénéfice net ajusté de 3,3 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2021, soit 1,71 dollar par action, à comparer à une perte de 2,9 milliards, soit 1,56 dollar par action, pour la même période en 2020. Ces résultats trimestriels solides reflètent des conditions de marché améliorées, combinées aux bénéfices liés à la transformation et aux synergies de fusion, explique le PDG du groupe énergétique, Mike Wirth. Fort d'un free cash-flow au plus haut depuis deux ans, à 5,2 milliards de dollars, Chevron indique reprendre ses rachats d'actions au troisième trimestre, avec un rythme attendu de deux à trois milliards de dollars par an.

Valeurs associées CHEVRON NYSE +1.47%