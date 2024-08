Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Chevron: repli plus marqué que prévu du bénéfice trimestriel information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 12:35









(CercleFinance.com) - Chevron a fait état vendredi d'un repli plus marqué que prévu de son bénéfice au deuxième trimestre, pénalisé par le recul de ses marges de raffinage et des effets de change défavorable, et ce en dépit d'une production en hausse.



Le bénéfice net du groupe pétrolier américain est tombé à 4,4 milliards de dollar, ou 2,43 dollars par action, au cours du trimestre écoulé contre six milliards de dollars, ou 3,20 dollars par action, un an auparavant.



Ramené par action, le bénéfice par action (BPA) en données ajustées ressort à 2,55 dollars, alors que analystes tablaient sur un profit de 2,93 dollars par titre.



Sa production d'hydrocarbures a pourtant grimpé de 11% sur le trimestre, soutenue notamment par l'intégration réussie de PDC Energy.



Chevron a également annoncé qu'il allait abandonner son siège social de San Ramon (Californie) pour se relocaliser à Houston (Texas), où le groupe compte déjà un effectif de 7000 employés.



A titre de comparaison, seuls 2000 personnes travaillent actuellement sur son siège de San Ramon.



Suite à ces annonces, l'action Chevron cotée à la Bourse de New York se repliait de presque 2% vendredi en cotations avant-Bourse.





Valeurs associées CHEVRON 152,58 USD NYSE -4,95%