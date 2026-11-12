Chevron redémarre une usine de biodiesel de l'Iowa qui était à l'arrêt grâce à un accord conclu avec Landus concernant le soja

Le géant pétrolier américain Chevron CVX.N a annoncé jeudi qu'il allait redémarrer son usine de production de biodiesel à Ralston, dans l'Iowa, environ deux ans après sa mise à l'arrêt, invoquant l'amélioration des conditions du marché et la conclusion d'un accord d'approvisionnement en matières premières avec la coopérative agricole Landus.

Chevron avait mis à l'arrêt cette usine, dont la capacité de production de biodiesel s'élève à près de 42 millions de gallons par an, à la suite d'un ralentissement du marché en 2024.

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