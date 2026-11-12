 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chevron redémarre une usine de biodiesel de l'Iowa qui était à l'arrêt grâce à un accord conclu avec Landus concernant le soja
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 13:44

Ajouter Boursorama à vos sources

Le géant pétrolier américain Chevron CVX.N a annoncé jeudi qu'il allait redémarrer son usine de production de biodiesel à Ralston, dans l'Iowa, environ deux ans après sa mise à l'arrêt, invoquant l'amélioration des conditions du marché et la conclusion d'un accord d'approvisionnement en matières premières avec la coopérative agricole Landus.

Chevron avait mis à l'arrêt cette usine, dont la capacité de production de biodiesel s'élève à près de 42 millions de gallons par an, à la suite d'un ralentissement du marché en 2024.

Voici plus de détails:

  • Cette remise en service s’appuie sur un accord commercial et opérationnel conclu avec Landus, dont l’usine de transformation du soja voisine assure à l’usine de Ralston une chaîne d’approvisionnement efficace en matières premières

  • Chevron cherche à renforcer l’approvisionnement en carburant dans un contexte de resserrement des marchés mondiaux du pétrole

  • Cette remise en service devrait permettre d’augmenter l’approvisionnement en biodiesel des clients régionaux, de soutenir le marché du diesel dans son ensemble et de créer une demande supplémentaire pour le soja cultivé par les agriculteurs de l’Iowa

  • L’usine de Landus traite plus de 28 millions de boisseaux de soja par an, ce qui en fait la plus grande usine de broyage mécanique des États-Unis, a indiqué Chevron

  • La remise en service se déroulera par étapes et portera sur le recrutement du personnel, la maintenance, la sécurité et la préparation opérationnelle avant la reprise de la production

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
Environnement

Valeurs associées

CHEVRON
213,220 USD NYSE +0,93%
Gaz naturel
3,22 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
94,01 USD Ice Europ +1,68%
Pétrole WTI
87,25 USD Ice Europ +1,01%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 349,58 +0,20%
Pétrole Brent
93,88 +1,54%
ADOCIA
4,304 -1,74%
SOITEC
104,2 -3,83%
2CRSI
18,06 -3,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank