Chevron redémarre une usine de biodiesel de l'Iowa qui était à l'arrêt grâce à un accord conclu avec Landus concernant le soja

Le géant pétrolier américain Chevron CVX.N a annoncé jeudi qu'il allait redémarrer son usine de production de biodiesel à Ralston, dans l'Iowa, environ deux ans après sa mise à l'arrêt, invoquant l'amélioration des conditions du marché et la conclusion d'un accord d'approvisionnement en matières premières avec la coopérative agricole Landus.
Chevron avait mis à l'arrêt cette usine, dont la capacité de production de biodiesel s'élève à près de 42 millions de gallons par an, à la suite d'un ralentissement du marché en 2024.
Voici plus de détails:
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Cette remise en service s’appuie sur un accord commercial et opérationnel conclu avec Landus, dont l’usine de transformation du soja voisine assure à l’usine de Ralston une chaîne d’approvisionnement efficace en matières premières
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Chevron cherche à renforcer l’approvisionnement en carburant dans un contexte de resserrement des marchés mondiaux du pétrole
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Cette remise en service devrait permettre d’augmenter l’approvisionnement en biodiesel des clients régionaux, de soutenir le marché du diesel dans son ensemble et de créer une demande supplémentaire pour le soja cultivé par les agriculteurs de l’Iowa
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L’usine de Landus traite plus de 28 millions de boisseaux de soja par an, ce qui en fait la plus grande usine de broyage mécanique des États-Unis, a indiqué Chevron
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La remise en service se déroulera par étapes et portera sur le recrutement du personnel, la maintenance, la sécurité et la préparation opérationnelle avant la reprise de la production
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