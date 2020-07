Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chevron rachète Noble Energy et se renforce dans le pétrole de schiste Reuters • 20/07/2020 à 15:19









20 juillet (Reuters) - Le géant pétrolier Chevron CVX.N a annoncé lundi le rachat de Noble Energy NBL.O dans le cadre d'une transaction tout en actions de 5 milliards de dollars (4,4 milliards d'euros) destinée à renforcer son assise dans le pétrole de schiste alors que la chute récente des cours du brut a mis à mal les acteurs du secteur. Cet accord, le plus important dans le secteur de l'énergie aux États-Unis cette année, survient plus d'un an après que Chevron a jeté l'éponge dans la bataille pour le rachat d'Anadarko APC.N face à l'offre concurrente plus élevée d'Occidental Petroleum OXY.N . La crise du coronavirus a fait plonger les cours du pétrole à des plus bas historiques en avril et si les prix ont quelque peu remonté depuis, ils restent à leur plus bas niveau depuis 2016, autour de 40 dollars. Cette situation a compromis la rentabilité de nombreuses compagnies pétrolières, notamment dans le pétrole de schiste en Amérique du Nord. "Chevron (profite) d'une performance relativement solide par rapport à d'autres entreprises américaines impliquées dans l'exploration et la production de matières premières, et capitalise sur le processus de crise pour acheter des actifs de haute qualité", a commenté Anish Kapadia, directeur du cabinet de conseil londonien Palissy Advisors. La transaction devrait notamment permettre à Chevron d'accéder aux réserves du Leviathan, le plus grand champ de gaz naturel de Méditerranée orientale. L'offre de Chevron valorise Noble Energy à 10,38 dollars par action, soit une prime de 7,5% par rapport au cours de clôture de vendredi. La transaction donne à Noble Energy une valorisation totale d'environ 13 milliards de dollars, dette incluse. Dans les transactions en avant-Bourse, l'action Noble Energy prenait 8% tandis que le titre Chevron reculait d'environ 1%. (Shanti S Nair; version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées CHEVRON NYSE 0.00% OCCIDENTAL PETROLEUM NYSE 0.00%