Chevron : perte réduite essuyée sur le 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Chevron fait part d'une perte nette ajustée de 665 millions de dollars au titre des trois derniers mois de 2020 (11 millions en données ajustées), soit 33 cents par action, alors que les analystes espéraient un BPA légèrement positif. Cette perte s'inscrit toutefois en forte recul par rapport à celle de la même période en 2019, qui était de 6,61 milliards, grâce à une contribution de l'amont (exploration-production) redevenue positive de 501 millions de dollars. Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe énergétique a essuyé une perte de 5,5 milliards de dollars, reflétant les conditions particulières de 2020 qui l'ont conduit à réduire de 35% ses dépenses d'investissement tout diminuant ses coûts opérationnels.

