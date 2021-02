Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chevron :offre pour l'acquisition de Noble Midstream Partners Cercle Finance • 05/02/2021 à 16:45









(CercleFinance.com) - Chevron fait une offre d'achat pour acquérir la totalité de Noble Midstream Partners, une unité détenue indirectement en majorité qui gère des actifs d'infrastructure midstream, pour 12,47 dollars l'action. Noble Midstream Partners, une société formée à l'origine par Noble Energy, fournit du pétrole brut, du gaz naturel et des services liés à l'eau en milieu de chaîne grâce à son réseau américain d'oléoducs. Ses activités ont été intégrées à Chevron en 2020, après la clôture de l'acquisition de Noble Energy. Noble Midstream Partners - qui est appelé NBLX - a clôturé à un prix de 12,47 dollars hier soir sur le Nasdaq. Sa capitalisation boursière atteint presque 1,2 milliard de dollars. Aucune autre information financière n'était disponible.

Valeurs associées CHEVRON NYSE +0.77%