Chevron: mise en place d'une structure simplifiée information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 16:21

(CercleFinance.com) - Chevron a annoncé jeudi la mise en oeuvre d'une organisation simplifiée destinée à lui permettre d'atteindre ses objectifs financiers et de réduire ses émissions.



A compter du mois d'octobre prochain, le géant américain de l'énergie regroupera ses activités d'amont, de milieu de chaîne et d'aval au sein d'une même division baptisée 'pétrole, produits et gaz' et dirigée par Nigel Hearne, un cadre maison.



Dans le cadre de cette réorganisation, les deux régions existantes de la branche d'exploration et production - l'Amérique et l'international - seront intégrées au sein d'une seule division.



Chevron compte aussi restructurer son activité liée à la stratégie, au développement durable, aux affaires commerciales et au développement de l'entreprise, qui sera rebaptisée 'stratégie, politique et développement' et dont la direction sera confiée à Mark Nelson.



Dans son communiqué, la société explique que ces changements s'inscrivent dans le sillage de son vaste programme de transformation entamé en 2020, déjà à l'origine d'une amélioration de ses performances financières.



La nouvelle structure dévoilée aujourd'hui est censée favoriser une approche intégrée en matière d'allocation de capitaux, une gestion 'd'excellence' de ses actifs et une optimisation de la chaîne d'approvisionnement.