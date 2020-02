Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chevron : manque nettement les attentes au T4 2019 Cercle Finance • 31/01/2020 à 14:45









(CercleFinance.com) - Chevron publie ce vendredi une perte nette de -6,7 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2019, à comparer à un bénéfice de 3,7 milliards un an auparavant. Par action, la perte s'élève à -3,51 dollars, un scénario inattendu pour les économistes, le consensus se montant plutôt à un BPA de 1,45 dollar. La compagnie pétro-gazière a ainsi vu son BPA annuel tomber à 1,54 dollars, contre 7,74 dollars en 2018. Le résultat net 2019 est positif, à 2,8 milliards de dollars, mais inférieur à celui de 2018 (14,9 milliards de dollars).

Valeurs associées CHEVRON NYSE -3.80%