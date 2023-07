Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chevron: les résultats préliminaires dépassent les attentes information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 16:21









(CercleFinance.com) - Chevron a annoncé dimanche le départ de son directeur financier et indiqué que ses résultats trimestriels seraient supérieurs aux attentes des analystes.



Le groupe pétrolier américain a publié hier dans le cadre de ses résultats préliminaires de deuxième trimestre un bénéfice ajusté meilleur que prévu à 5,8 milliards de dollars, contre 5,4 milliards attendus par le consensus.



Ramené par action, le profit trimestriel se monte à 3,08 dollars alors que les analystes visaient seulement 2,88 dollars par titre.



Sa production d'hydrocarbures a, elle, atteint 2,96 millions de barils d'équivalent pétrole par jour, contre un consensus établi à moins de 2,94 millions.



Après 35 années passées au sein du groupe, Pierre Breber, directeur financier depuis 2019, sera remplacé à compter de l'année prochaine par Eimear Bonner, l'actuelle directrice technologique du groupe.



Suite à ces annonces, le titre Chevron coté sur le Dow Jones progressait d'un peu plus de 1% lundi dans les premiers échanges à Wall Street.





Valeurs associées CHEVRON NYSE +2.79%