Chevron: les rachats d'actions vont être relevés information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 14:04

(CercleFinance.com) - Chevron a annoncé mardi à l'occasion de sa journée d'investisseurs annuelle son intention de relever le montant consacré à ses programmes de rachats d'actions.



Le groupe pétrolier explique qu'il prévoit d'allouer désormais entre cinq et 10 milliards de dollars par an à ses opérations de rachats de titres, contre une précédente enveloppe qui se situait entre trois et cinq milliards.



La société américaine, la dernière major pétrolière à coter sur l'indice Dow Jones, explique en effet s'attendre à ce que son flux de trésorerie opérationnel progresse de 10% par an d'ici à 2026 sur la base d'un baril de Brent à 60 dollars.



Parallèlement, sa production de pétrole et de gaz devrait croître à un rythme d'au moins 3%, tandis que ses dépenses opérationnelles, exprimées par baril, sont attendues en repli de plus de 10% dans l'intervalle.



Le groupe californien, qui a annoncé hier le rachat du fabricant de carburants durables Renewable Energy Group (REG), a confirmé par ailleurs son intention de réduire l'intensité en carbone de ses activités, tout en se renforçant dans les nouvelles énergies.



Dans les transactions en avant-Bourse, l'action Chevron progressait de près de 1%.