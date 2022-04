Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chevron: le titre recule, RBC dégrade son conseil information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 16:37









(CercleFinance.com) - L'action Chevron signe jeudi la deuxième plus forte baisse du Dow Jones à la Bourse de New York, pénalisée par une note de RBC, qui a abaissé sa recommandation sur la valeur de 'surperformance' à 'performance en ligne avec le secteur'.



A 10h30, le titre chute de 0,6% alors qu'au même moment, l'indice Dow avance de 0,7%.



RBC Capital Markets, une filiale de Royal Bank of Canada, souligne que Chevron a signé l'une des meilleures performances parmi les 'majors' pétrolières au cours des derniers mois, ce qui le conduit à percevoir un profil risque/rendement bien équilibré aux cours actuels.



'Si nous nous attendons à ce que les prix des matières premières demeurent élevés, nous pensons que la valorisation actuelle laisse peu de place à de bonnes surprises, sachant que les difficultés liées à la réalisation du projet Tengiz pourraient peser sur les résultats en comparaison de ses pairs', explique RBC, dont le nouvel objectif s'établit à 165 dollars.





