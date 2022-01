Chevron : le bénéfice rate le consensus

(AOF) - Chevron a dévoilé un bénéfice net trimestriel inférieur aux attentes. Au quatrième trimestre, Il est ressorti à 5,1 milliards de dollars, soit 2,63 dollars par action contre une perte de 665 millions, soit 33 cents par action, un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 2,56 dollars, soit moins que le consensus FactSet de 3,12 dollars. Le chiffre d'affaires a presque doublé, passant de 24,84 milliards de dollars à 45,86 milliards de dollars, soit plus que le consensus FactSet de 45,34 milliards de dollars.

Pour l'ensemble de l'année, la major pétrolière a enregistré un bénéfice net de 15,6 milliards de dollars, soit 8,14 dollars par action, après une perte de 5,5 milliards de dollars, soit 2,96 dollars par action, l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a atteint 155,67 milliards de dollars, contre 94,47 milliards de dollars en 2020.

La production nette d'équivalent pétrole de Chevron a augmenté en 2021 pour atteindre un niveau record de 3,10 millions de barils par jour en 2021. Le prix de vente moyen du pétrole brut a atteint 74 dollars le baril au cours du trimestre, contre 40 dollars un an plus tôt.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.