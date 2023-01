Chevron: le bénéfice ajusté a plus que doublé en 2022 information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 13:14

(CercleFinance.com) - Chevron publie un bénéfice ajusté de 7,9 milliards de dollars (soit 4,09 $ par action - dilué) au titre du 4e trimestre 2022, un chiffre en hausse de 61% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, les ventes et autres revenus d'exploitation de Chevron ont progressé de 19% au 4e trimestre, passant de 45,8 à 54,5 milliards de dollars en l'espace de douze mois.



Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le bénéfice ajusté de Chevron s'établit à 36,5 milliards de dollars (18,83 $ par action - dilué) contre 15,6 milliards de dollars (8,13 $ par action - dilué) en 2021, signalant ainsi une hausse de 134% d'une année à l'autre.



'Nous avons réalisé des bénéfices et des flux de trésorerie records en 2022, tout en augmentant les investissements et en amenant notre production américaine à un niveau record ', analyse Mike Wirth, président-directeur général de Chevron.



Le responsable ajoute que les investissements de l'entreprise ont augmenté de plus de 75% par rapport à 2021 et que la société a réalisé ses priorités financières, à savoir: restituer de l'argent aux actionnaires, investir efficacement le capital et rembourser sa dette.