Chevron: l'UE autorise l'acquisition d'activités de Neste

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de l'activité 'huiles de base' de Neste Oyj (Finlande) par Chevron des États-Unis.



Neste est une entreprise de raffinage et de commercialisation du pétrole.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait pas de problèmes de concurrence étant donné que les chevauchements horizontaux des activités des parties sont faibles et qu'il est peu probable que l'opération affecte les relations d'approvisionnement verticales.





