Chevron: investissements accrus de 25% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 16:12

(CercleFinance.com) - Chevron a annoncé mercredi soir qu'il prévoyait d'augmenter d'un quart son budget d'investissement l'an prochain, un chiffre en ligne avec les attentes des analystes qui semblait rassurer Wall Street.



Le groupe pétrolier américain a indiqué qu'il comptait investir autour de 17 milliards de dollars en 2023, un montant qui se situe dans le haut de sa fourchette indicative allant de 15 à 17 milliards de dollars.



Sur ce montant, quelque deux milliards de dollars devraient être consacrés à ses efforts de décarbonation, dont 500 millions de dollars pour la réduction de sa propre empreinte carbone et 1,5 milliard de dollars destinés à l'accroissement de ses capacités de production dans les énergies renouvelables.



Le groupe californien précise que son budget prévisionnel tient compte d'une inflation estimée autour de 5% l'an prochain.



En termes géographiques, Chevron compte investir plus de quatre milliards de dollars au sein de ses activités dans le bassin permien et près de deux milliards de dollars dans les extractions de schiste.



Plus de 20% de son enveloppe totale d'investissement reste néanmoins destinée à ses activités dans le Golfe du Mexique.



A la Bourse de New York, l'action Chevron progressait de près de 2% jeudi matin suite à ces annonces, signant la troisième plus forte hausse de l'indice Dow Jones.