Chevron: investissement au sein de TAE Technologies

(CercleFinance.com) - Chevron figure parmi les derniers investisseurs à avoir injecté de l'argent frais au sein de TAE Technologies, une entreprise américaine à l'origine d'un procédé d'énergie de fusion de nouvelle génération.



Le groupe pétrolier américain fait partie, aux côtés de Google et de Sumitomo, des actionnaires ayant participé au dernier tour de table de la société, qui lui a permis de lever quelque 250 millions de dollars.



Dans un communiqué, Chevron dit s'intéresser à la technologie de production d'énergie sans carbone développée par TAE, qu'il voit contribuer à terme à la stabilité du réseau d'électricité.



TAE Technologies indique avoir réussi à produire un plasma stable à plus de 75 millions de degrés Celsius à partir de Norman, son réacteur de sixième génération.



Depuis son lancement, la société californienne a réussi à lever près de 1,2 milliard de dollars, notamment grâce à Google, qui est entré à son capital en 2014.





