Chevron : 'gap' sous 164,3$, vers une rechute sur 144$ ? information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 17:18









(CercleFinance.com) - Après 4 échecs consécutifs sous 180$, Chevron ouvre un 'gap' sous 164,3$ et revient sur ses niveau du 4 mars : le titre pourrait venir combler le 'gap' des 149,95$ du 1er mars puis celui des 144$ du 28/03 (et au contact du support oblique moyen terme des 140$).





