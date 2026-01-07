Chevron et Quantum Energy s'apprêtent à faire une offre pour des actifs mondiaux de Lukoil d'une valeur de 22 milliards de dollars, selon le FT

La major pétrolière américaine Chevron

CVX.N et le groupe de capital-investissement Quantum Energy Partners s'associent pour faire une offre sur les actifs internationaux de la major pétrolière russe Lukoil LKOH.MM , qui sont évalués à 22 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times mercredi.

"Chevron possède un portefeuille diversifié d'exploration et de production à l'échelle mondiale et continue d'évaluer les opportunités potentielles", a déclaré un porte-parole de Chevron dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters, se refusant à tout commentaire sur les questions commerciales.

"Dans toutes ses activités, Chevron applique un code d'éthique commerciale et se conforme aux lois et réglementations applicables à ses activités."

Quantum, Lukoil et la Maison Blanche n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Reuters a rapporté en novembre que Chevron étudiait les options pour acheter les actifs mondiaux de Lukoil, ce qui constituerait probablement l'une des plus grandes acquisitions dans le secteur de l'énergie depuis que des sanctions ont été imposées à la Russie pour son invasion de l'Ukraine.

Reuters a également rapporté en décembre que l'entreprise saoudienne Midad Energy était l'un des principaux candidats à l'achat des actifs internationaux de Lukoil.

Si un accord est conclu, Chevron et Quantum prévoient de se partager les actifs de Lukoil, selon le FT.