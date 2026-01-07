 Aller au contenu principal
Chevron et Quantum Energy Partners préparent une offre pour 22 milliards de dollars d'actifs de Lukoil, selon le FT
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 06:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails supplémentaires, contexte du paragraphe 3)

Chevron CVX.N et le groupe de capital-investissement Quantum Energy Partners font équipe dans le cadre d'une offre d'achat des actifs internationaux de la major pétrolière russe Lukoil LKOH.MM , qui sont évalués à 22 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times mercredi. Chevron, Quantum, Lukoil et la Maison Blanche n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Reuters a rapporté en novembre que Chevron étudiait des options pour acheter lesactifs mondiaux de Lukoil . Reuters a également rapporté en décembre que l'entreprise saoudienne Midad Energy s'était imposée comme l'un des principaux candidats au rachat des actifs internationaux de Lukoil.

Si un accord est conclu, Chevron et Quantum prévoient de se partagerles actifs de Lukoil, selon le FT.

Valeurs associées

CHEVRON
156,580 USD NYSE -4,53%
Gaz naturel
3,35 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
59,95 USD Ice Europ -0,93%
Pétrole WTI
56,15 USD Ice Europ -1,46%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

