Chevron et Quantum Energy Partners préparent une offre pour 22 milliards de dollars d'actifs de Lukoil, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails supplémentaires, contexte du paragraphe 3)

Chevron CVX.N et le groupe de capital-investissement Quantum Energy Partners font équipe dans le cadre d'une offre d'achat des actifs internationaux de la major pétrolière russe Lukoil LKOH.MM , qui sont évalués à 22 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times mercredi. Chevron, Quantum, Lukoil et la Maison Blanche n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Reuters a rapporté en novembre que Chevron étudiait des options pour acheter lesactifs mondiaux de Lukoil . Reuters a également rapporté en décembre que l'entreprise saoudienne Midad Energy s'était imposée comme l'un des principaux candidats au rachat des actifs internationaux de Lukoil.

Si un accord est conclu, Chevron et Quantum prévoient de se partagerles actifs de Lukoil, selon le FT.