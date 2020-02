Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chevron : en baisse, un analyste corrige sa cible Cercle Finance • 27/02/2020 à 17:31









(CercleFinance.com) - Le titre Chevron recule de -2% ce jeudi, alors que l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, mais corrige son objectif de cours, dans l'attente d'une réunion d'analyste prévue début mars. 'Nous pensons que la société prend les bonnes mesures pour reconquérir les investisseurs en maintenant le sérieux du capital, en augmentant un dividende déjà élevé et en exécutant un programme de rachat significatif', commente le broker. Jefferies revoit ainsi son objectif de cours sur la valeur, passant de 143 à 137 dollars.

Valeurs associées CHEVRON NYSE -1.55%