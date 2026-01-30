Chevron dépasse ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre et envisage des possibilités d'investissement au Venezuela

Les bénéfices du quatrième trimestre de Chevron CVX.N ont baissé mais ont été supérieurs aux estimations, car Chevron s'est concentré sur la réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité de ses opérations pour faire face à la baisse des prix du brut tout au long de l'année 2025.

Seul producteur de pétrole américain opérant actuellement au Venezuela et désormais sous le feu des projecteurs géopolitiques après la capture et la destitution par les États-Unis de l'ancien dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro ce mois-ci, Chevron a également déclaré vendredi qu'il évaluait d'autres opportunités dans le pays.

Le bénéfice ajusté de Chevron pour la période de trois mois se terminant le 31 décembre était de 1,52 $ par action, supérieur à l'estimation consensuelle du LSEG de 1,45 $ par action.

Ce chiffre est en baisse par rapport aux 2,06 dollars de l'année précédente.

Chevron a déclaré que le Venezuela présentait un potentiel important à long terme.

"Nous faisons partie du passé du Venezuela depuis plus d'un siècle. Nous restons engagés dans son présent. Et nous sommes prêts à l'aider à construire un avenir meilleur tout en renforçant la sécurité énergétique et régionale des États-Unis", a déclaré Mike Wirth, directeur général de Chevron, dans un communiqué.

La société produit actuellement 250 000 barils équivalent pétrole par jour au Venezuela et pourrait augmenter ce chiffre de 50 % dans les 18 à 24 mois avec des autorisations supplémentaires du gouvernement américain, a déclaré Eimear Bonner, directrice financière de Chevron, lors d'une interview.

Elle a réitéré les commentaires faits lors d'une réunion à la Maison Blanche entre le président Donald Trump et les dirigeants du secteur pétrolier au début du mois.

Mme Bonner a ajouté que l'entreprise adopterait une approche prudente en matière de dépenses alors qu'elle évaluait les possibilités d'investissement.

"Alors que nous recherchons des opportunités de croissance, nous resterons disciplinés en matière de capital, comme nous le sommes toujours", a-t-elle déclaré.

L'administration Trump a assoupli certaines sanctions sur le Venezuela jeudi, alors qu'elle cherche à revitaliser la production de pétrole dans ce pays.

LA PRODUCTION TOTALE DE PÉTROLE EST RESTÉE STABLE AU QUATRIÈME TRIMESTRE

La production totale de pétrole de Chevron s'est élevée à 4 millions de barils équivalent pétrole par jour au cours du quatrième trimestre, un chiffre stable par rapport au trimestre précédent, mais en hausse par rapport à l'année dernière, après l'acquisition de la petite société pétrolière Hess.

La société a déclaré que ses performances étaient bonnes au Kazakhstan, dans le bassin permien et dans le golfe du Mexique aux États-Unis.

Elle a versé 12,8 milliards de dollars de dividendes en 2025 et racheté pour 12,1 milliards de dollars d'actions, ce qui correspond à la limite inférieure des prévisions de l'entreprise, qui se situaient entre 10 et 20 milliards de dollars.

Chevron s'attend à ce que la production en 2026 augmente de 7 % à 10 %, notamment grâce à des projets en Guyane et dans le golfe du Mexique.

Au premier trimestre, les révisions et les temps d'arrêt devraient réduire la production en amont de Chevron de 185 000 à 225 000 barils équivalent pétrole par jour, tandis que les bénéfices en aval pourraient être inférieurs de 275 à 325 millions de dollars en raison des révisions des raffineries.

Les bénéfices du secteur amont ont baissé de 30 % en glissement annuel pour atteindre 3 milliards de dollars au quatrième trimestre. Les bénéfices en aval se sont élevés à 823 millions de dollars, contre une perte de 248 millions de dollars. La société a noté des marges plus élevées sur les ventes de produits raffinés.