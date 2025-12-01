Chevron déclare que les chargements de pétrole se poursuivent au terminal russe du CPC de la mer Noire après une attaque de drone

L'un des trois points d'amarrage est endommagé, l'autre est hors service

Les analystes estiment que les exportations du CPC ont diminué de moitié

Le Kazakhstan proteste contre les frappes ukrainiennes

Les exportations du CPC étaient attendues en hausse

La major pétrolière américaine Chevron CVX.N a déclaré dimanche en fin de journée que le chargement du pétrole brut de sa coentreprise Tengizchevroil se poursuivait dans le port russe de Novorossiysk après une attaque de drone naval ukrainien qui a fortement endommagé des équipements clés.

L'attaque contre le Caspian Pipeline Consortium (CPC), qui achemine plus de 1 % du pétrole mondial, est intervenue alors que l'Ukraine a intensifié ses opérations militaires en mer Noire et a frappé deux pétroliers qui se dirigeaient vers Novorossiysk.

Depuis des mois, l'Ukraine attaque les raffineries de pétrole russes , en utilisant des drones aériens à longue portée pour frapper à l'intérieur de la Russie.

CPC, qui compte des actionnaires russes, kazakhs et américains, a déclaré samedi que l'un des trois points d'amarrage de son terminal de Novorossiysk avait été endommagé, ce qui a entraîné l'arrêt des opérations.

Le quotidien russe Kommersant , citant des sources anonymes, a déclaré lundi que les chargements de pétrole avaient repris via le point d'amarrage unique 1 (SPM 1), tandis que le SPM 2 était endommagé.

Habituellement, deux amarrages sont utilisés pour les chargements, tandis qu'un autre sert de réserve.

Le SPM 3 est en réparation depuis le 12 novembre, selon l'agence de presse Interfax, citant un représentant de la CPC, qui a déclaré que les travaux de réparation pourraient durer jusqu'à deux mois.

LES ANALYSTES ESTIMENT QUE L'ATTAQUE DIVISE PAR DEUX LES EXPORTATIONS DU CPC ET RÉDUIT LES APPORTS

Le CPC représente environ 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan, dont les possibilités de vente de brut à l'étranger sont limitées.

Le cabinet de recherche Energy Aspects a déclaré que les attaques de drones ont réduit de moitié les exportations du CPC.

"La fermeture totale du port du CPC hier était une mesure de précaution et le SPM 1 a peut-être été redémarré ou le sera bientôt. Des images satellites montrent un navire accostant le SPM 1 aujourd'hui", a déclaré le cabinet.

"Nous avons appris des expéditeurs que le National Caspian Oil Consortium a réduit de 40 % les livraisons des producteurs, mais qu'il ne dispose que de 2,5 jours de stockage", précisent les analystes.

Au-delà, le CPC devrait réduire sa production jusqu'à ce que le SPM 3 soit remis en service, ont-ils ajouté.

Le CPC a refusé de commenter.

Des sources industrielles ont déclaré à Reuters la semaine dernière, avant l'attaque, que les exportations de pétrole de mélange du CPC de la mer Noire devaient atteindre 1,7 million de barils par jour (bpd) en décembre, contre environ 1,45 million de bpd en novembre.

Le CPC a déclaré qu'il prévoyait de remplacer l'année prochaine le SPM 1 et le SPM 2, qui fonctionnent depuis 2001.

La fabrication des deux nouvelles unités devrait être achevée en décembre, selon le consortium. Les mouillages sont situés à quelque 5 kilomètres (3.11 miles) du rivage et sont reliés aux installations terminales terrestres par des pipelines sous-marins.

Dimanche, le Kazakhstan a demandé à l'Ukraine de cesser d'attaquer le terminal du CPC de la mer Noire.

L'Ukraine a déclaré que ses actions n'étaient pas dirigées contre le Kazakhstan ou des tiers et qu'elles visaient uniquement à repousser ce qu'elle a qualifié d'"agression russe à grande échelle".

Lundi, le Kremlin a qualifié l'attaque ukrainienne contre l'infrastructure du CPC de "flagrante", compte tenu de son importance internationale et de sa composition internationale.