Chevron déclare que les chargements de pétrole se poursuivent au terminal russe CPC de la mer Noire après une attaque de drone
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 10:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'un des trois points d'amarrage (SPM 2) est endommagé, l'autre est hors service

*

Les analystes estiment que les exportations du CPC ont été réduites de moitié et que l'arrêt était préventif

*

Le Kazakhstan proteste contre les attaques de l'Ukraine

*

Les exportations du CPC auraient dû atteindre 1,7 million de bpj en décembre

(Ajout de détails, de commentaires d'analystes et d'informations générales tout au long du document)

La major pétrolière américaine Chevron CVX.N a déclaré dimanche en fin de journée que les chargements de pétrole brut de son entreprise Tengizchevroil se poursuivaient dans le port russe de Novorossiysk après une attaque de drone naval ukrainien qui a fortement endommagé des équipements clés.

L'attaque contre le Caspian Pipeline Consortium (CPC), qui achemine plus de 1 % du pétrole mondial, est intervenue alors que l'Ukraine a intensifié ses opérations militaires en mer Noire et a frappé deux pétroliers qui se dirigeaient vers Novorossiysk.

Depuis des mois, l'Ukraine attaque les raffineries de pétrole russes , en utilisant des drones aériens à longue portée pour frapperprofondément en Russie.

CPC, qui compte des actionnaires russes, kazakhs et américains, a déclaré samedi que l'un des trois points d'amarrage de son terminal de Novorossiysk avait été endommagé et que les opérations avaient été interrompues.

Le quotidien russe Kommersant , citant des sources anonymes, a déclaré lundi que les chargements de pétrole avaient repris via le point d'amarrage unique 1 (SPM 1), tandis que le SPM 2 était endommagé.

Habituellement, deux amarrages sont utilisés pour les chargements, tandis qu'un autre sert de réserve.

Le SPM 3 est en réparation depuis le 12 novembre, selon l'agence depresse Interfax, qui cite un représentant de la CPC, lequel a déclaré que les travaux de réparation pourraient durer jusqu'à deux mois.

Selon le cabinet de recherche Energy Aspects, les attaques de drones ont réduit de moitié les exportations du CPC.

"La fermeture totale du port de CPC hier était une mesure de précaution et SPM 1 a peut-être été redémarré ou le sera bientôt. Des images satellites montrent un navire accostant SPM 1 aujourd'hui", a déclaré le cabinet.

La CPC s'est refusée à tout commentaire.

Avant l'attaque, des sources industrielles ont déclaré à Reuters la semaine dernière que les exportations de pétrole de mélange CPC de la mer Noire devaient augmenter pour atteindre 1,7 million de barils par jour (bpd) en décembre, contre environ 1,45 million de bpd en novembre.

Le Kazakhstan a demandé dimanche à l'Ukraine de cesser d'attaquer le terminal de la mer Noire du CPC et a exprimé sa protestation.

L'Ukraine a déclaré que ses actions n'étaient pas dirigées contre le Kazakhstan ou des tiers et qu'elles visaient uniquement à repousser ce qu'elle a qualifié d'"agression russe à grande échelle".

