Chevron: dans le vert, un analyste relève son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse de près de 1% profitant de l'analyse positive de RBC. Le bureau d'analyses a annoncé jeudi avoir relevé de 'performance en ligne avec le secteur' à 'surperformance' son opinion sur Chevron, avec un objectif de cours porté de 165 à 180 dollars.



S'il indique s'attendre à ce que l'environnement économique demeure volatil, le courtier canadien estime que la solidité des activités du groupe pétrolier américain dans l'amont devrait notamment bénéficier de la politique de soutien des prix de l'Opep+.



Le broker met par ailleurs en avant la robustesse de son bilan, ainsi que sa 'discipline' à la fois en termes de développement organique et de croissance externe, qui lui confèrent selon lui un statut de valeur défensive à terme.





Valeurs associées CHEVRON NYSE +1.41%