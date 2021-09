Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chevron : création d'une coentreprise avec Mercuria information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 11:15









(CercleFinance.com) - Chevron annonce la création d'une coentreprise avec Mercuria Energy Trading (Mercuria). Cette société va posséder et exploiter American Natural Gas (ANG) et son réseau de 60 stations de gaz naturel comprimé (GNC) à travers les États-Unis. Chevron est en train de mettre en place une activité de gaz naturel renouvelable à grande échelle aux États-Unis. Grâce à ses partenariats avec Brightmark et California Bioenergy, Chevron développe des projets de production de gaz naturel renouvelable dans tout le pays. ' Chevron s'est engagé à produire un volume de gaz naturel renouvelable dix fois plus important d'ici 2025 par rapport à 2020, dans le cadre de notre stratégie de rendements plus élevés et de réduction des émissions de carbone ', a déclaré Andy Walz, président de Americas Fuels & Lubricants de Chevron.

