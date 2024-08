Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Chevron: contrat autour du stockage du carbone en Australie information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 18:03









(CercleFinance.com) - Chevron Corporation annonce avoir obtenu, via sa filiale Chevron Australia New Ventures Pty Ltd (Chevron), un permis visant à évaluer et développer la capture et le stockage du carbone (CSC) au large des côtes de l'Australie-Occidentale.



Le permis implique une coentreprise entre Chevron en tant qu'opérateur (70%) et Woodside Energy (30%), une entreprise australienne de premier plan dans le secteur de l'énergie.



Chevron a par ailleurs accepté de céder 5% du permis à GS Caltex (GSC), une entreprise énergétique sud-coréenne. L'entrée de GSC dans le permis est cependant conditionnée à l'approbation des autorités réglementaires.



A terme, le projet pourrait aussi aider les clients à réduire ou compenser leurs émissions.







