Chevron : chute de ses bénéfices trimestriels

(AOF) - Chevron a dégagé un bénéfice de 6,5 milliards de dollars (3,48 dollars par action dilué) au troisième trimestre 2023 contre 11,2 milliards de dollars (5,78 dollars par action dilué) au troisième trimestre de 2022. Sur cette période, sur un an, son bénéfice ajusté est passé de 10,8 à 5,7 milliards de dollars. Les ventes et autres produits d’exploitation au troisième trimestre se sont chiffrés à 51,9 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 63,5 milliards de dollars il y a un an. Cette diminution des ventes est due principalement à la baisse des prix des produits pétroliers.

Le conseil d'administration de Chevron a déclaré un dividende trimestriel d'1,51 dollar par action, payable le 11 décembre 2023, à tous les porteurs d'actions ordinaires.

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.