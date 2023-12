Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chevron: budget d'investissement pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 10:52









(CercleFinance.com) - Chevron fait part pour 2024 d'une fourchette de dépenses d'investissement organiques prévues de 15,5 à 16,5 milliards de dollars pour les filiales consolidées et de dépenses d'investissement des sociétés affiliées d'environ trois milliards.



Les dépenses en amont devraient s'élever à environ 14 milliards de dollars et celles en aval à 1,5 milliard, des enveloppes dont respectivement les deux tiers et 80% seront allouées aux États-Unis, notamment pour le développement du bassin permien.



Les budgets en amont et en aval comprennent environ deux milliards de dollars destinés à réduire l'intensité carbone des activités traditionnelles et à développer de nouvelles activités dans le secteur de l'énergie.





