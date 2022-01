Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chevron: bénéfices trimestriels en forte progression information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 13:43









(CercleFinance.com) - Chevron fait part d'une bénéfice net ajusté de 4,9 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2021, soit 2,56 dollars par action, à comparer à 298 millions, soit 16 cents par action, pour la même période l'année précédente.



Sur l'ensemble de 2021, le groupe énergétique a réalisé un bénéfice net ajusté de 15,6 milliards de dollars, soit un BPA de 8,13 dollars, et enregistré un free cash-flow record de 21,1 milliards. Il a redistribué 11,6 milliards de dollars à ses actionnaires en dividendes et rachats d'actions.



Chevron ajoute avoir accru sa production nette équivalent pétrole à un record de 3,10 millions de barils par jour, et ajouté 1,3 milliard de barils à ses réserves prouvées au cours de l'année écoulée, ce qui représente un taux de remplacement de la production de 112%.





