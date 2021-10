Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chevron : bénéfices trimestriels au plus haut depuis 2013 information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 13:43









(CercleFinance.com) - Chevron fait part d'une bénéfice net ajusté de 5,7 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2021, soit 2,96 dollars par action, à comparer à 340 millions, soit 18 cents par action, pour la même période en 2020. 'Ces résultats, les plus élevés depuis le premier trimestre 2013, sont largement liés à des conditions de marché améliorées, à une forte performance opérationnelle et à une structure de coûts plus basse', explique le PDG Mike Wirth. Le groupe énergétique revendique aussi un free cash-flow de 6,7 milliards de dollars, le meilleur de son histoire, et indique avoir réduit son endettement de 5,6 milliards tout en versant 2,6 milliards de dividendes et en rachetant pour 625 millions de dollars d'actions.

Valeurs associées CHEVRON NYSE +0.89%